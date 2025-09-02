Meslek değişimi ve polisliğe ilk adım önerileriniz

Merhaba,

Arkadaşlar bir özel bankada çalışıyorum daha yeniyim. Yaklaşık 45bin maaş + prim + 10k yemek alıyorum. Ek olarak özel sağlık sigortam var. Tabii prime göre maaş değişiyor 3 ayda 1 fazla alıyoruz. Size sorum şu;

KPSS gireceğim yakın zamanda ve polislik düşünüyorum. Sizce buradan polisliğe geçmek mantıklı olur mu? Fikirlerinize açığım...

(Bankada da satış baskısı bulunuyor tabii ki ve parayla uğraşmanın stresi)