Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


02 Eylül 2025 18:54
Meslek değişimi ve polisliğe ilk adım önerileriniz

Merhaba,

Arkadaşlar bir özel bankada çalışıyorum daha yeniyim. Yaklaşık 45bin maaş + prim + 10k yemek alıyorum. Ek olarak özel sağlık sigortam var. Tabii prime göre maaş değişiyor 3 ayda 1 fazla alıyoruz. Size sorum şu;

KPSS gireceğim yakın zamanda ve polislik düşünüyorum. Sizce buradan polisliğe geçmek mantıklı olur mu? Fikirlerinize açığım...

(Bankada da satış baskısı bulunuyor tabii ki ve parayla uğraşmanın stresi)


ALTARİN OĞLU
Şef
02 Eylül 2025 18:56
mantikli olmaz. iki saat neden mantikli olmaz diye aciklama yapmayim. persembe gunu saat 19:00 da tweterda etkinlik var orda twetleri oku kararini ver.

Yarınsız001
Aday Memur
02 Eylül 2025 18:56
şakaysa hiç komik değil

Mahoni.
Memur
02 Eylül 2025 18:57

Otur oturduğun yerde görmeyim seni bir daha burualarda


Yeniaynasiz
Aday Memur
02 Eylül 2025 18:58

Ahaha güzel cevap. Ama insan emniyette de bir kariyer hedeflemek istiyor ilke açısından tabii şartlar kötü gibi

Mahoni., 2 saat önce

Otur oturduğun yerde görmeyim seni bir daha burualarda


yakışıgım
Şube Müdürü
02 Eylül 2025 19:15

Keşke karşılıklı iş değiştirme imkanı olsa


samban10
Şube Müdürü
02 Eylül 2025 19:26
kariyer ve ilke meslege girersen 3 sene sonra inşallah bu mesajını okursun
Yeniaynasiz, 2 saat önce

Ahaha güzel cevap. Ama insan emniyette de bir kariyer hedeflemek istiyor ilke açısından tabii şartlar kötü gibi


kurumlararasigecis00
Aday Memur
02 Eylül 2025 19:35
bu kardeş bizimle eğleniyo gibime geldi, işinr bak kardeşim bankacı bankacılığını yapsın polis polisliğini, polis olursan eğer bigün mutlaka aklına burdaki abilerin gelir

Yeniaynasiz
Aday Memur
02 Eylül 2025 19:35

Niye eğleneyim estağfurullah bir işi içindekinden başkası bilemez sormak ayıp mı

kurumlararasigecis00, 54 dk. önce
bu kardeş bizimle eğleniyo gibime geldi, işinr bak kardeşim bankacı bankacılığını yapsın polis polisliğini, polis olursan eğer bigün mutlaka aklına burdaki abilerin gelir

Poevata
Aday Memur
02 Eylül 2025 19:51

Merhaba artı ve eksi olarak değerlendirmelerini yapalım sizin için;

Bahsettiğiniz maaşa göre ortalama olarak yeni başlayan bir polis memuru kadar maaş alıyorsunuz öncelikle para açısından çokta mantıklı değil.

Çalışma saatleri, bayram izinleri v.s çalıştığınız bankanın eminim ki emniyete göre çok daha iyidir.

İş yoğunluğu olarak özel bir bankada kotayı tutturma konuları, üstlerinizden gelen baskılar başınızı ağrıtıyor olabilir benzer konular emniyette de mevcut ne yazıkki

Ailenizin yaşadığı ilde çalıştığınızı değerlendiriyorum bir şey belirtmediğiniz için emniyette tayin konuları da ayrıca bir problem henüz 2. şark konusu bile çözüme kavuşmuş değil bir çok konuda çağ dışı şartlar mevcut teşkilatta, hiç taşınmak zorunda kalmadan düzeni bozmadan yaşamak yine emniyete göre daha büyük bir artıdır diye düşünüyorum.

Yıpranma payı ve emeklilik yaşı açısından emniyet bir tık daha avantajlı olabilir ama tek bu geçiş için çok mantıklı gelmedi bana

Sizin için önerim özel bankadan devlet banklarına geçmeyi denemek veya bulunduğunuz kurumdaki yükselme sınavlarına girip olduğunuz yerdeki mevkinizi yükseltmek olacaktır.

Yine takdir sizin tabii

Toplam 9 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mazeret ataması 2025Zam hayırlı olsunEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polisler2025 banka promosyonu2.ŞARK dönüşü istediğin yere atanmaYeni Mukayyit olanlar içinBes Fon İcra dolayısıyla soruşturma cezası ne olur?Ak Parti

Sözlük

kel alaka 1 lokalizasyon 1 güne bir söz bırak 1 mr'ı çekilen ayı 1 berwyn dağı fenomeni 1 Etik 1 okulların açılması 2 dil yoksunluğu deneyleri 1 yapay zeka 1 Akp sonrası yaşanacak sekülerleşme 2

Son Haberler

Galatasaray şikayet etti: Kaçak seyirci sokan 2 kişi yakalandıMali müşavir cinayetinde tutuklu sayısı 3'e yükseldiBakanlıktan cinsiyet değişikliği raporlarıyla ilgili iddialara açıklamaTCMB Başkanı Karahan'dan 'kredi faizi' açıklamasıAnkaraspor-Nazilli Belediyespor maçındaki ihlallerin cezaları açıklandı

Editörün Seçimi

Madem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka Verilmesi