Meslek değişimi ve polisliğe ilk adım önerileriniz

Merhaba artı ve eksi olarak değerlendirmelerini yapalım sizin için;
Bahsettiğiniz maaşa göre ortalama olarak yeni başlayan bir polis memuru kadar maaş alıyorsunuz öncelikle para açısından çokta mantıklı değil.
Çalışma saatleri, bayram izinleri v.s çalıştığınız bankanın eminim ki emniyete göre çok daha iyidir.
İş yoğunluğu olarak özel bir bankada kotayı tutturma konuları, üstlerinizden gelen baskılar başınızı ağrıtıyor olabilir benzer konular emniyette de mevcut ne yazıkki
Ailenizin yaşadığı ilde çalıştığınızı değerlendiriyorum bir şey belirtmediğiniz için emniyette tayin konuları da ayrıca bir problem henüz 2. şark konusu bile çözüme kavuşmuş değil bir çok konuda çağ dışı şartlar mevcut teşkilatta, hiç taşınmak zorunda kalmadan düzeni bozmadan yaşamak yine emniyete göre daha büyük bir artıdır diye düşünüyorum.
Yıpranma payı ve emeklilik yaşı açısından emniyet bir tık daha avantajlı olabilir ama tek bu geçiş için çok mantıklı gelmedi bana
Sizin için önerim özel bankadan devlet banklarına geçmeyi denemek veya bulunduğunuz kurumdaki yükselme sınavlarına girip olduğunuz yerdeki mevkinizi yükseltmek olacaktır.
Yine takdir sizin tabii
