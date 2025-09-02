KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
02 Eylül 2025 20:26
Muvafakat hakkında

Şu an kadrolu icra memurum. KPSS puanıyla üst ünvan olan kadrolu avukatlığa atandığımda muvafakat süreci nasıl işliyor. Atandığım kurum mevcut kurumuma yazı yazdıktan sonra benim yazıdan ve muvafakat verilip verilmediğinden nasıl haberim oluyor. Verildiğinde bana bildirimde bulunuluyor mu?


02 Eylül 2025 21:34

Çalıştığınız kurumun genel merkezine yazı gelir. Size haber verirler.

