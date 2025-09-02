Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


02 Eylül 2025 20:39
Emniyet psikologu silahlarımı 6 ay aldırdı
iyi akşamlar herkese. İstemeden de olsa emniyet görüşmesinden sonra silahım alındı. sorduğu soru borcun var mı? var dedim geceleri uyuyor musun dedi yok dedim bunlara istinaden gitti. sorum şu: Karara itiraz yolu var mı? ikinci sorum da silahlı görev yapamaz kararı var diğer şahsi silahlarımı bunu mahkemeyr verip alabilir miyim. göreve getirmeyeceğim sonuçta

Çok Yazılan Konular

Mazeret ataması 2025Zam hayırlı olsunEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polisler2025 banka promosyonu2.ŞARK dönüşü istediğin yere atanmaAk PartiKonu Önemli !! Bilgisi olanlar Genetik Kalıtsal Rahatsızlıkla ilgili Sgk Malüliyet ile ilgili İfade Yeni Mukayyit olanlar içinİcra dolayısıyla soruşturma cezası ne olur?

Sözlük

yamnaya kültürü 1 zihin okuma 1 bildiği halde susmak 1 Akp sonrası yaşanacak sekülerleşme 2 kel alaka 1 Kim'in adası 1 mandela etkisi 1 banyo yaptıktan sonra büyüklerin elinin öpülmesi 1 Bugün olanlar 1 okulların açılması 2

Son Haberler

Pakistan'ın kuzeybatısında askeri tesise bombalı saldırıÖmer Çelik: CHP ve Özel'de ciddi bir siyasi navigasyon problemi varKastamonu-Karabük sınırında yangın: 9 köy tahliye edildiİlkay Gündoğan, resmen Galatasaray'daBabaanne şiddetine maruz kalan çocuklarla ilgili Bakanlıktan açıklama

Editörün Seçimi

Madem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka Verilmesi