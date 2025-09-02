Emniyet psikologu silahlarımı 6 ay aldırdı

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Cüneyt Barışoglu
Çok Yazılan Konular
Mazeret ataması 2025Zam hayırlı olsunEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polisler2025 banka promosyonu2.ŞARK dönüşü istediğin yere atanmaAk PartiKonu Önemli !! Bilgisi olanlar Genetik Kalıtsal Rahatsızlıkla ilgili Sgk Malüliyet ile ilgili İfade Yeni Mukayyit olanlar içinİcra dolayısıyla soruşturma cezası ne olur?
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Madem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka Verilmesi