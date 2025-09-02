Emniyet psikologu silahlarımı 6 ay aldırdı

iyi akşamlar herkese. İstemeden de olsa emniyet görüşmesinden sonra silahım alındı. sorduğu soru borcun var mı? var dedim geceleri uyuyor musun dedi yok dedim bunlara istinaden gitti. sorum şu: Karara itiraz yolu var mı? ikinci sorum da silahlı görev yapamaz kararı var diğer şahsi silahlarımı bunu mahkemeyr verip alabilir miyim. göreve getirmeyeceğim sonuçta

