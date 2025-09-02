Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
02 Eylül 2025 20:45
Sözleşme Feshi

Merhaba arkadaşlar ben ogmye destek personeli şoför olarak atandım. Ancak geçen bu zamanda bize henüz araç tahsis edilmedi. Bunun yanı sıra ben bu iş ilanının şartlarını ucu ucuna karşıladım. Biraz gözlemim sonucu pick-upı arazi şartlarında sürebileceğimden pek emin değilim. Açıkcası bu alımı yaparkende mülakat ve src gibi belgeler istenmedi 2 yıllık ehliyet ve psikoteknik belgesi istendi. Zaten yetkililerde keşke sizi mülakat ile alsaydık dedi. Şunu merak ediyorum. Eğer aracı süremezsem sözleşmem fesih edilir mi? edilir ise ne yapmalıyım

