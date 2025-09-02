Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Engelli Lojman Durumu
sayın abilerim engelli personelin lojmanda bir öncelik hakkı varmıdır

