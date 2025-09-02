Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
02 Eylül 2025 22:04
Benazir Butto müslüman ülkelerdeki ilk kadın "başbakan"

Benazir Butto müslüman ülkelerdeki ilk kadın başbakan.


gazanya
Daire Başkanı
02 Eylül 2025 22:06

Babası ve kardeşleri öldürüldükten sonra babasının yerine geçmiş.


gazanya
Daire Başkanı
02 Eylül 2025 22:08

Pakistan şeriatla yönetilen bir ülke olduğu için babası Zülfikar ve kardeşleri öldürülünce yönetim Benazir buttoya geçmiş


gazanya
Daire Başkanı
02 Eylül 2025 22:11

Pakistan'da daha sonra serbest seçimler yapılmış


gazanya
Daire Başkanı
02 Eylül 2025 22:13

Ben 9yasinda bir çocuktum.Ben çok kiskanmistim.


gazanya
Daire Başkanı
02 Eylül 2025 22:14

Neden kiskanmistim peki?Türkiye'de kadın siyasi lider yoktu.


gazanya
Daire Başkanı
02 Eylül 2025 22:15

Neyse ki Tansu Çiller bu duruma son verdi.1993 te Türkiye'de ilk ksdin basbakan oldu.


gazanya
Daire Başkanı
02 Eylül 2025 22:16

Peki aralarındaki fark ne?


gazanya
Daire Başkanı
02 Eylül 2025 22:17

Benazir Butto hazıra kondu.Ynetim mirasını ailesinden devraldı.


gazanya
Daire Başkanı
02 Eylül 2025 22:20

Tansu çiller seçimle,delegasyonla, sandıkla "başbakan"seçildi.Bileginin gücüyle.

Toplam 9 mesaj

