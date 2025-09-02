Kamu Personeli \ Bakanlıklar
02 Eylül 2025 22:34
gsb elektrik
gsb ilanında kamu kurumlarında çalişmıyor olmak maddesi var idi.destek personeli temizlikci olarak çalışmaktayım gsb nin elektrik teknisyen başvuru yaptım ve asil olarak kazanmışım sonradan sıkıntı olur mu

Ads34
Aday Memur
02 Eylül 2025 23:46

Sözleşmeli misin?


sahte kabadayı
Aday Memur
03 Eylül 2025 00:03
evt son bir yıl içerisinde 4 b çalıştınız mı sorusuna evet dedim
