gsb elektrik

gsb ilanında kamu kurumlarında çalişmıyor olmak maddesi var idi.destek personeli temizlikci olarak çalışmaktayım gsb nin elektrik teknisyen başvuru yaptım ve asil olarak kazanmışım sonradan sıkıntı olur mu

gsb ilanında kamu kurumlarında çalişmıyor olmak maddesi var idi.destek personeli temizlikci olarak çalışmaktayım gsb nin elektrik teknisyen başvuru yaptım ve asil olarak kazanmışım sonradan sıkıntı olur mu