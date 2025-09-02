Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
02 Eylül 2025 22:55
Suriye Görevinin Sayılması

Merhabalar;

2022 öncesi Özel Harekatta gidilen görevler hem kadroda hem Özel Harekatta 2. Şarkta düşüyor. 2022 sonrası Özel Harekatta düşmüyor diye biliyoruz kadroda düşüyormu? 2022 sonrası 5 tane 90 gün üstü suriye görevi olan birisi 3 senelik bir ile gidip kadroya çıkarsa 1 sene sonra tayinci olurmu? Bilgisi olan varsa çok sevinirim


02 Eylül 2025 23:22

2. Şark yıl sonu kalkacak büyük ihtimalle. Bu hesaplamalara gerek kalmayacak


02 Eylül 2025 23:44

Bence çok çok zor ama inşallah

