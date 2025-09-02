Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Eylül 2025 23:18
Benim açtığım konu neden siliniyor ?
Ne yazdık da başlığı siliyorsunuz açıklama bekliyorum.

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikZabıt katibi geçinemiyorumEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirPromosyonu kutsal değerlerinden dolayı kullanmayacaklar için bağış tavsiyesiSosyal hizmet ünvan değişikliği kaynakSizce promosyon ne kadar açıklanacak?Görevde yükselme (idari işler müdürü)Zabit Katibi Görevlendirme !Sahipsiz icra katibi ünvan değişikliğiYazı İşleri Müdürlüğü'nü kazanırsam seneye tayin isteyemiyor muyum?

Sözlük

zihin okuma 1 kel alaka 1 yamnaya kültürü 1 hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamak 1 trump'ın sağ eli 2 Bugün olanlar 1 berwyn dağı fenomeni 1 mr'ı çekilen ayı 1 mandela etkisi 1 Akp sonrası yaşanacak sekülerleşme 2

Son Haberler

3 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıklarıDof Robotics Halka Arz OluyorDolandırıcıların yeni hedefi 40 yaş üstü erkeklerYakalanmasalardı 30 Ağustos öncesi ülkeyi kana bulacaklardıVali Gül açıkladı: İstanbul'daki okullar depreme dayanıklı mı?

Editörün Seçimi

Madem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka Verilmesi