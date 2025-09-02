Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Ev hanımı iken siyasete atıldı ve...

Ardından Filipinler devlet başkanı oldu.


gazanya
Daire Başkanı
02 Eylül 2025 23:52

Eşi öldürüldükten sonra ev hanımı iken onun yerine siyasete atıldı


gazanya
Daire Başkanı
02 Eylül 2025 23:54

5cocuklu bir ev hanımı iken corozon aguino siyasete atıldı ve 2986 Filipinler devlet başkanı oldu


gazanya
Daire Başkanı
02 Eylül 2025 23:56

Bayanların isteyince neler yapabildiğinin göstergesidir corozon aguino.

