Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Eylül 2025 02:48
2025 Yargıtay İlanı Hakkında

Arkadaşlar Yargıtay alıma çıktı hayırlı uğurlu olsun. Bu Yargıtay'ın sınavlarında klavye modeli olarak ne kullanılıyor bilgisi olan var mı acaba ? A4 Tech Km 720 kullanılmıyormuş sanırım. Bilgisi olan arkadaşların cevapları için şimdiden teşekkürler.

