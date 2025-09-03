Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
03 Eylül 2025 07:14
Sirimavo şeytan mı peki?

Ülkesinde 3kez kadın başbakan seçilmiş .


gazanya
Daire Başkanı
03 Eylül 2025 07:15

Dünyanın ilk kadın başbakanı aynı zamanda


gazanya
Daire Başkanı
03 Eylül 2025 07:16

Hayir neden seyatan midiyorum peki?


gazanya
Daire Başkanı
03 Eylül 2025 07:18

Ana-kiz seçimlere gidiyorlar ülkelerinde.


gazanya
Daire Başkanı
03 Eylül 2025 07:20

Kızı Cumhurbaşkanı oluyor ve annesi sirimavo yu 3.kez başbakan olarak atıyor


gazanya
Daire Başkanı
03 Eylül 2025 07:23

Dahası ülkelerinde resmi dil ingilizce olmsktan ciksrmis kendi dilleri olan sihlan dilini resmi dil yapmış.

Toplam 5 mesaj

