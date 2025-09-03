Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
arkadaşlar merhaba kardeşim meslekte 6. yılımda İstanbul'a tahmin istiyor 2 yıllık mezun gelebilir mi

