Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


03 Eylül 2025 09:18
Tayin isteyeceğim

arkadaşlar merhaba kardeşim meslekte 6. yılımda İstanbul'a tahmin istiyor 2 yıllık mezun gelebilir mi


oflurecep
Daire Başkanı
03 Eylül 2025 09:59

Mbsts ve mülakat puanına bağlı, gideceği camide önemli tabi.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2 yıllık açık öğretim ilahiyat mezunuCami Halısı Saf MesafesiTayin isteyeceğim

Sözlük

yapay zeka 1 zuben el genubi 1 kel alaka 1 grip vs nezle vs soğuk algınlığı 1 Akp sonrası yaşanacak sekülerleşme 2 berwyn dağı fenomeni 1 trump'ın sağ eli 2 yamnaya kültürü 1 güne bir söz bırak 1 okulların açılması 1

Son Haberler

Bakan Tunç: CHP'lilerin şikayetleriyle dava açıldıİthalat 11 ay sonra geriledi: Dış ticaret açığı belli oldu!Yumaklı: Yangın riski devam ediyor 15 Ekim'e kadar teyakkuz halindeyizAFAD duyurdu: Balıkesir'de depremCHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanan Gürsel Tekin: Göreve başladık

Editörün Seçimi

Maaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?