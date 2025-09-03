Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


03 Eylül 2025 09:31
Eş tayini Büyükşehir

Karı koca polis olup 2025 mazeret atama döneminde büyükşehirden küçükşehire tayin olan varsa bana acil yazabilir mi yada bilen varsa çok önemli lütfen

