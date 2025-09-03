KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han


03 Eylül 2025 10:08
A grubu tekrardan hazırlanmaya değer mi
2017 yılında 82 puan alarak ilk 4 bine girmiştim kpss A grubundan ancak atanamam sebebiyle Polis Memuru oldum şimdi tekrardan hazırlanmak istiyorum bu puanlara bu sıralamalarda gelme ihtimali var mı çalışmaya değer mi yoksa alımlar fazlasıyla düştü mü? takip eden bı arkadaşım cevap verirse sevinirim

Çok Yazılan Konular

T.C. Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu ile Meslek Memuru AlımıİİBF'li olup idari hakimlik çalışmakKalkınma ajansları

Sözlük

okulların açılması 1 Akp sonrası yaşanacak sekülerleşme 2 Bugün olanlar 1 güne bir söz bırak 1 grip vs nezle vs soğuk algınlığı 1 mr'ı çekilen ayı 1 zuben el genubi 1 zihin okuma 1 berwyn dağı fenomeni 1 yapay zeka 1

Son Haberler

Bakan Tunç: CHP'lilerin şikayetleriyle dava açıldıİthalat 11 ay sonra geriledi: Dış ticaret açığı belli oldu!Yumaklı: Yangın riski devam ediyor 15 Ekim'e kadar teyakkuz halindeyizAFAD duyurdu: Balıkesir'de depremCHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanan Gürsel Tekin: Göreve başladık

Editörün Seçimi

Maaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?