A grubu tekrardan hazırlanmaya değer mi

2017 yılında 82 puan alarak ilk 4 bine girmiştim kpss A grubundan ancak atanamam sebebiyle Polis Memuru oldum şimdi tekrardan hazırlanmak istiyorum bu puanlara bu sıralamalarda gelme ihtimali var mı çalışmaya değer mi yoksa alımlar fazlasıyla düştü mü? takip eden bı arkadaşım cevap verirse sevinirim

