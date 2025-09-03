Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Savcılık yazı işleri müdürü görevi

takipsizlik kararı kesinleştirmesini katip mu müdür mu yapar yönetmelikte? tebligatı kim çıkarır


kenandere
Aday Memur
03 Eylül 2025 10:52

kesinleştirme müdürün görevidir, her türlü tebliğ evrakını hazırlamak ise zabıt katibinin görevlerindendir, iyi çalışmalar.


farelikoyunnincası
Memur
03 Eylül 2025 11:16

Savcılıkta YİM kesinleştirme yapamaz. Mahkemeler ile mukayese etmeyin. Binlerce/yüzlerce kyok ve ek kyok kararı çıkıyor. YİM nasıl kesinleştirme yapacak dosyaya. Mahkemeler gibi ayda 3-5 dosya mı çıkıyor zannediyorsunuz?

Savcılıklarda tebligat ve kesinleştirme işlemleri Esas Karar Masasının görevidir.


EllieFredricksen
Aday Memur
03 Eylül 2025 11:43

ayda 3-5 dosya derken?

slm08
Genel Müdür
03 Eylül 2025 11:58

istinafa tabi dosyanın tebliğini niye katip yapıyor atarım müdürün önüne o takip etsin benden çıktı artık karar yazıldı bitti

kenandere, 1 saat önce

kesinleştirme müdürün görevidir, her türlü tebliğ evrakını hazırlamak ise zabıt katibinin görevlerindendir, iyi çalışmalar.

