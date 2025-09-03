Savcılık yazı işleri müdürü görevi

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikZabıt katibi geçinemiyorumEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirSosyal hizmet ünvan değişikliği kaynakSizce promosyon ne kadar açıklanacak?Görevde yükselme (idari işler müdürü)Zabit Katibi Görevlendirme !Savcılık yazı işleri müdürü görevi2024 Yılı Cte Kar PayıSahipsiz icra katibi ünvan değişikliği
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Maaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?