Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Eylül 2025 10:28
Enflasyon Farkına Sevinen ve Zam Sayanlar Hk.

Bence dünya üzerinde her ay enflasyon farkı bekleyen, yüksek çıkınca çoğunluk olarak sevinen ve sorgulamadan yüksek çıkanın düşük çıkana salladığı ve kendini ego olarak tatmin ettiği tek topluluk olabiliriz. Daha hala enflasyon farkını zam sanan bir kesim var sonra niye %11 artmadı niye düşük tahsilli insanlar daha yüksek alıyor. Ya sorgulayın ya susun forumda milletin kafasını açmayın artık.

Çok Yazılan Konular

Son 6 aylık enflasyon %8,9 ile %9,4 arasında olacak!!İstifa etmeyen kaldı mı?2025 Ağustos maaşlarımızı yazalımBu formun üyeleri ne yapmaya çalışıyor??Memurlar iş yavaşlatıyorHer ay %2 artsa yıl sonu zam ne olurMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusAskerlik ve Yıllık İzin Hk.Maaş robotu hesaplamaKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi

Sözlük

berwyn dağı fenomeni 1 grip vs nezle vs soğuk algınlığı 1 zuben el genubi 1 yamnaya kültürü 1 Bugün olanlar 1 Akp sonrası yaşanacak sekülerleşme 2 güne bir söz bırak 1 yapay zeka 1 okulların açılması 1 zihin okuma 1

Son Haberler

Bakan Tunç: CHP'lilerin şikayetleriyle dava açıldıİthalat 11 ay sonra geriledi: Dış ticaret açığı belli oldu!Yumaklı: Yangın riski devam ediyor 15 Ekim'e kadar teyakkuz halindeyizAFAD duyurdu: Balıkesir'de depremCHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanan Gürsel Tekin: Göreve başladık

Editörün Seçimi

Maaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?