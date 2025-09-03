Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Eylül 2025 10:29
Her ay %2 artsa yıl sonu zam ne olur

Eylül 2

Ekim 2

Kasım 2

ARALIK 2


Vardır bir hayır
Şef
03 Eylül 2025 10:41

Böyle olursa ocakta %19.16 alinir


prm.mamy
Aday Memur
03 Eylül 2025 10:45

hr ay yzde2 artmz ekim 1,5 kasım 1,30 aralk 1 ocak 1,2 gelr yüzde 4 fark alırız yuzde 15 olur maks


F4ntomm
Şef
03 Eylül 2025 11:00
Arkadaş net bir soru sormuş.%2 artarsa ne olur demiş.bu cevap niye?
prm.mamy, 1 saat önce

hr ay yzde2 artmz ekim 1,5 kasım 1,30 aralk 1 ocak 1,2 gelr yüzde 4 fark alırız yuzde 15 olur maks


prm.mamy
Aday Memur
03 Eylül 2025 11:10

ben yıl sonunkı seye degindim


r.diyojen
Genel Müdür
03 Eylül 2025 11:18

Her ay %2 artarsa alacağımız değişim oranı %18,36 olur.


r.diyojen
Genel Müdür
03 Eylül 2025 11:26

Temmuz ayı enflasyonu yanlış almışım, temmuz 2,06, ağustos 2,04 ve diğer aylak %2 olduğunda maaş değişim oranımız %19,17 olur.

r.diyojen, 45 dk. önce

Her ay %2 artarsa alacağımız değişim oranı %18,36 olur.


prm.mamy
Aday Memur
03 Eylül 2025 11:29

her ay yüzde 2 artmaz dsk gosterıyolar dyrm bnde maks olacagı yüzde 19 yerne yuzde 15-15,5 felan olr


sindiren
Aday Memur
03 Eylül 2025 11:47

Yanlış hesap yapmayın

enflasyon farkı temmuzda aldığımız % 5 in fazlası ne kadar gelirse ocakta alacağmız % 11 in üstüne eklenir

(Misal temmuz-aralık toplam enflasyon % 12 çıktı %12 den % 5 i çıkartıp kalan % 7 yi ocakta alacağımız %11 e eklenerek % 18 zam alacağız )

