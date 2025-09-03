Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Eylül 2025 11:03
İkinci il dışı başvurusu

Deprem bölgesine dönüş için başvuru hakkı verilmiş, başvuru için tıkladığınızda gitmek istediğiniz şehirde kontenjan bulunmamaktadır uyarısı çıkıyor. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Dezavantajlı bölgeye gitmek istiyoruz ama gidemiyoruz. Şaka gibi.

Çok Yazılan Konular

Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.En zor branş nedir?Norm fazlası resen atama yapılır mı?Zümre Başkanı seçimi"Atandınız" yazılı ekran görüntüsü ile eş durumu mümkün mü?Norm ataması sonrası il dışı tayin hakkı olur mu?Okula yeni atanan müdür ve kedi problemiKarma eğitimden razı değilim.Psikiyatriden malulen nasıl emekli olabilirim?İhtiyaç fazlası ve görevlendirme

Sözlük

yapay zeka 1 okulların açılması 1 mr'ı çekilen ayı 1 Akp sonrası yaşanacak sekülerleşme 2 kel alaka 1 yamnaya kültürü 1 zuben el genubi 1 grip vs nezle vs soğuk algınlığı 1 trump'ın sağ eli 2 Bugün olanlar 1

Son Haberler

Bakan Tunç: CHP'lilerin şikayetleriyle dava açıldıİthalat 11 ay sonra geriledi: Dış ticaret açığı belli oldu!Yumaklı: Yangın riski devam ediyor 15 Ekim'e kadar teyakkuz halindeyizAFAD duyurdu: Balıkesir'de depremCHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanan Gürsel Tekin: Göreve başladık

Editörün Seçimi

Maaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?