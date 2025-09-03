Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
03 Eylül 2025 13:32
Sağlık sorunu ile sözleşmemi feshedebilirler mi?

Koruma güvenlik görevlisiyim ayakta nöbet tutmam gerekiyor ama artık bacak ağrılarımdan dayanamaz hale geldim. Acaba doktora gidip rapor falan alıp iş yerine verirsem beni işten atabilirler mi acaba

