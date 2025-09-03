Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Eylül 2025 13:40
5 yıl derece/kademem yapılmadığı için ücreti aldım ancak yasal faiz için mahkeme gerekiyor denildi.

Daha önce de konuyla ilgili post açmıştım. Şöyle ki tekrara düşmeden ben 2020 Kasımda başka şehre atandım ancak 5 yıl boyunca kademe derece ilerlemem unutulmuş.

Bundan dolayı bir maaş farkı ve sigorta primi düzenlemesi gerekiyor. Bununla ilgili bir ücret aldım ancak bu yasal faizden yoksun olduğu için tekrar dilekçe verdim. Ayrıca sigorta primleriminde düzeltilmesini istedim ancak mutemet arayıp mahkeme kararı olmadan yasal faiz olmaz dedi sigorta primi için de aynı şey geçerliymiş.

Bundan dolayı mahkeme aç arkadaşım dedi. Ben iş yükünü artırıyormuşum mutemetin.

Ne yapmalıyım? Mahkeme açacaksam ne kadar sürer?

Çok Yazılan Konular

Son 6 aylık enflasyon %8,9 ile %9,4 arasında olacak!!Her ay %2 artsa yıl sonu zam ne olurİstifa etmeyen kaldı mı?2025 Ağustos maaşlarımızı yazalımBu formun üyeleri ne yapmaya çalışıyor??Memurlar iş yavaşlatıyorMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusAskerlik ve Yıllık İzin Hk.Maaş robotu hesaplamaArtık enflasyon farkını sormayın

Sözlük

zuben el genubi 1 çuvallamak 1 okulların açılması 1 kel alaka 1 hasta olduğu halde rapor almamak 1 kulağı kesik 2 sözlük ahalisinin kayıplara karışması 2 zihin okuma 1 çinli patronun çalışanlarını sopayla dövmesi 1 grip vs nezle vs soğuk algınlığı 1

Son Haberler

'Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge' hukuka uygun mu?Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklamasıOtomotiv endüstrisi ağustosta en fazla ihracat yapan sektör olduİşlenmeyen araziler kiralanacak: Çiftçiye yeni fırsatBakan Şimşek: Enflasyondaki düşüş ağustosta da devam etti

Editörün Seçimi

Maaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?