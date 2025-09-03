5 yıl derece/kademem yapılmadığı için ücreti aldım ancak yasal faiz için mahkeme gerekiyor denildi.

Daha önce de konuyla ilgili post açmıştım. Şöyle ki tekrara düşmeden ben 2020 Kasımda başka şehre atandım ancak 5 yıl boyunca kademe derece ilerlemem unutulmuş.

Bundan dolayı bir maaş farkı ve sigorta primi düzenlemesi gerekiyor. Bununla ilgili bir ücret aldım ancak bu yasal faizden yoksun olduğu için tekrar dilekçe verdim. Ayrıca sigorta primleriminde düzeltilmesini istedim ancak mutemet arayıp mahkeme kararı olmadan yasal faiz olmaz dedi sigorta primi için de aynı şey geçerliymiş.

Bundan dolayı mahkeme aç arkadaşım dedi. Ben iş yükünü artırıyormuşum mutemetin.

Ne yapmalıyım? Mahkeme açacaksam ne kadar sürer?