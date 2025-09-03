Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : gül-feşan


03 Eylül 2025 13:44
EKPSS Alımları

E kpss ile Kitler çok fazla alım yapmıyor takdir edersiniz ki. Şimdiye kadar açılan en iyi kadrolar neler? E kpss ile tekrar atanmayı düşünüyorum da özlük hakları ve maaşı iyi olan ve e kpss ile alım yapıyor diye bildiğiniz bir kadro var mı?

Çok Yazılan Konular

Engelli emeklilik sonrası çalışmaEngelli tayin hakkını bir defadan fazla kullanan var mı?Memur adaylığıEngelli sağlık kurulu raporu geçerlilik hk.

Sözlük

Barış isteyen savaşa hazır olsun 1 grip vs nezle vs soğuk algınlığı 1 yamnaya kültürü 1 okulların açılması 1 kulağı kesik 2 çinli patronun çalışanlarını sopayla dövmesi 1 Bugün olanlar 1 zuben el genubi 1 çuvallamak 1 hasta olduğu halde rapor almamak 1

Son Haberler

Altın rekor kırmaya devam ediyorTogg'dan yeni kampanya: Düşük peşinatla T10X V2!Sahte şeyhin 175 milyon liralık malvarlığı olduğu belirlendiOsmaniye'de dehşet anları: Kızını tüfekle vurarak yaraladıKars'tan Edirne'ye Terörsüz Türkiye mektubu: 2 bin aileye ulaştı

Editörün Seçimi

Maaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?