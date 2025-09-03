Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
03 Eylül 2025 16:02
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Naklen Atama

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olan Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'ne naklen geçiş için başvuru yapan var mı? Dilekçenize cevap geldi mi yoksa herkesin söylediği gibi torpil mi gerekiyor?


baskent.0606
03 Eylül 2025 16:10

Tanıdık, referans, torpil.. ne demek isterseniz artık.. Doğru noktada bulunan tanıdık kimsem yok, sanırım bu yüzden naklen atanma hakkımda yok.


slm08
Genel Müdür
03 Eylül 2025 16:12

size mesaj attım bakar mısınıız


baskent.0606
03 Eylül 2025 16:21

Mesajınıza cevabım iletilmiyor.

slm08, 2 saat önce

size mesaj attım bakar mısınıız


baskent.0606
03 Eylül 2025 16:58

Yeni üye olduğum için arkadaş olmadan cevap atılamadığını şimdi öğrendim. Şahsa Bağlı kadrodayım, 23 haziranda dilekçe verdim henüz cevap alamadım. Kadro Şube'si olumlu konuştu şahsa bağlı kadro olduğu için fakat evrak çok uzun süredir imza sürecinde. Şuan çalıştığım kurumdaki herkes referans yok ise evrakın işleme bile alınmamıştır, seni oyalıyorlar diye konuşuyorlar. Bende daha önce naklen geçiş yapabilmiş biri var mı diye merak ediyorum.

slm08, 2 saat önce

size mesaj attım bakar mısınıız

Toplam 4 mesaj

