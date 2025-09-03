Askerdeyken Gsb sözleşmeli destek personeli olarak atanmak

zorunlu askerlik hizmetini yaparken gsb sözleşmeli destek personeli (temizlikçi) olarak atanması yapılan kişinin hak kaybı olur mu ? nasıl bir yol izlemesi lazım?

zorunlu askerlik hizmetini yaparken gsb sözleşmeli destek personeli (temizlikçi) olarak atanması yapılan kişinin hak kaybı olur mu ? nasıl bir yol izlemesi lazım?