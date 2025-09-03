Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


03 Eylül 2025 19:04
dosyasi AYM de olanlar buraya
Arkadaşlar idare,bim ve Danıştay kararları red aldım müstehcenlik suçlamasından ceza davasında 223/2b den beraat aldım Pomem den bu davadan dolayı cikartildim. şuan AYM de dosyam Mayıs ayında başvurduk avukatimla ne kadar sürer ne kadar bekleriz veya AYM beraatimden dolayı ihlal verir mi? şuan uyap da komisyonlar önünde incelemede olarak görünüyor artık adaletin zerresi kalmayınca beraat almışız acaba geri döner miyiz diye benim gibi kaç bin kişi var.Danıştay'a ben ceza davam sonuçlanınca başvurduk 4 yıl Danıştay da kaldı sonuç red daha ne olabilir 223/2b maddesinden beraat almışız yani konu hakkında bilgisi olan var ise paylaşırsa sevinirim.

