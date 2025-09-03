Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Öğretmenlikten düz memuriyete geçilebilir mi?

Öğretmenlikten düz memuriyete geçilebilir mi arkadaşlar? İl dışı tayin sistemi bitmiş durumda normal memurluğa geçip yer değiştirme şansı var mı acaba?


KARATEPE84
Aday Memur
03 Eylül 2025 20:42
yok
