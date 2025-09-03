Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


03 Eylül 2025 20:23
Sağlık bakanlığı becayiş hk.

Becayiste bölge şartı varmı acaba yoksa direkt yer değiştirebilir miyiz

Çok Yazılan Konular

İstifa sonrası açıktan atama 2025Sosyal çalışmacı becayiş (tek başlık)Teşvik ek ödemesiOdyometri teknikeriyim ama göz ölçümüne verıldımSağlık-Sen'den istifa yoksulluk sınırı!Sağlık bakanlığı farklı kurumda çalışan eşin yanına gitmeye red verdiSağlık bakanlığı eğitim durumu tayiniDerece kademe ilerlemesi2026 Promosyon miktarıAile Birliğine Bağlı Mazeret Tayini

Sözlük

berwyn dağı fenomeni 1 hasta olduğu halde rapor almamak 1 zuben el genubi 1 kulağı kesik 2 sözlük ahalisinin kayıplara karışması 4 sfenks 1 Barış isteyen savaşa hazır olsun 1 mr'ı çekilen ayı 1 yapay zeka 1 kel alaka 1

Son Haberler

Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdiSavcı Ercan Kahyan bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybettiHalit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen cansız beden çıkarıldıKasapta akılalmaz düzenek: Bozuk etleri vatandaşa yedirmişŞanlıurfa'da bir kişi tartıştığı ağabeyini silahla öldürdü

Editörün Seçimi

Maaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?