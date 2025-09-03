Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Eylül 2025 21:43
2023 Eylül ayında göreve başlayan sözleşmeli ne zaman aile birliğine başvurabilir?

2023 eylül ayında göreve başlayan sözleşmeli öğretmen 2026 yazında eş durumu yapabilirim,, eşi özel sektör çalışanı

Bilgisi olan lütfen bilgi versin...

31/12/2026 yılı itibariyle 3 yılı dolduran ne demek.

Çok Yazılan Konular

Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.En zor branş nedir?Norm fazlası resen atama yapılır mı?Karma eğitimden razı değilim.Zümre Başkanı seçimi"Atandınız" yazılı ekran görüntüsü ile eş durumu mümkün mü?Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiRefakat izninde isim yazmalı mı?Norm ataması sonrası il dışı tayin hakkı olur mu?İkinci il dışı başvurusu

Sözlük

grip vs nezle vs soğuk algınlığı 1 hasta olduğu halde rapor almamak 1 çinli patronun çalışanlarını sopayla dövmesi 1 berwyn dağı fenomeni 1 zuben el genubi 1 mr'ı çekilen ayı 1 okulların açılması 1 yamnaya kültürü 1 sfenks 1 mısır piramitleri 1

Son Haberler

Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdiSavcı Ercan Kahyan bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybettiHalit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen cansız beden çıkarıldıKasapta akılalmaz düzenek: Bozuk etleri vatandaşa yedirmişŞanlıurfa'da bir kişi tartıştığı ağabeyini silahla öldürdü

Editörün Seçimi

Maaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?