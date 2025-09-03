Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
03 Eylül 2025 21:43
Sanal Kumar
Çok merak ediyorum gerçekten burada bu illete bulaşan ve bu sebeple promosyon ve zam konusunu takip eden meslektaş var mı? Açıkça söyleyebilirler

yarınsız06
Aday Memur
03 Eylül 2025 22:01

Devrem bende o pisliğin içinden çıktım, kolay para uğruna bu batağa saplandım, kaç kez intiharı düşündüm, nöbette o silahı kafama kaç kez dayadım elimde tetiğe kaç kez gitti yemin ederim hatırlamıyorum. Ama çok şükür 18 ay oldu elimi sürmedim kendimi, aileme eşine kızıma adadım. Promosyon yatıncada tahmini rakam yatarsa önümüzdeki haziran temmız gibi bütün borçlarım bitiyor. Her şeyin bir bedeli var bizde bunu tecrübe ettik, biraz pahalı tecrübe oldu ama Allah yardım etti de bu çamurdan kurtuldum. Umarım diğer oynayan meslektaş arkadaşlarda bu pislikten kurtulur.


gamlıbaykuss
Aday Memur
03 Eylül 2025 22:30
kişi kendinden bilirmiş işi demek ki var öyle bir bokun ;))

rehber2121
Memur
03 Eylül 2025 22:33
Bak güzel kardesim boyle başlık açtın şimdi seni topa tutarlar hakaret ederrker

rehber2121
Memur
03 Eylül 2025 22:35
Bende bir başlık açtım bin pişman ettiler hepsini engeledim ..saçma sapan yorum yapan hakaret eden yav bu insafsizlarin eline ne duş nede bilgilerine başvur
rehber2121, 27 dk. önce
Bak güzel kardesim boyle başlık açtın şimdi seni topa tutarlar hakaret ederrker
