Sanal Kumar

Çok merak ediyorum gerçekten burada bu illete bulaşan ve bu sebeple promosyon ve zam konusunu takip eden meslektaş var mı? Açıkça söyleyebilirler

Çok merak ediyorum gerçekten burada bu illete bulaşan ve bu sebeple promosyon ve zam konusunu takip eden meslektaş var mı? Açıkça söyleyebilirler