Resen Atamalardaki Adaletsizlikler ve Riskler

İl genelinde uzaklığa bakılmaksızın atamalar yapıldı birçok ilde. Yalnız hizmet puanı 200-300 küsürlerde olanlardan eşi çalışmayanlar veya sağlık özrü olmayanlardan 100 km uzaktaki ilçelere atananlar da oldu. Buna karşın, hizmet puanı 100 puanı bulmayan öğretmen eşler il merkezde kaldılar. Eşi öğretmen diye böyle bir ayrıcalık ve imtiyaz kabul edilemez. Öğretmen eşlerden biri norm fazlası ve puanı düşükse, puanı yüksek olan ve eşi çalışmayan değil; o eşlerin resen atanması gerekiyor. Eşlerden biri norm fazlası değilse kadronun boş gösterip il içi atamaya açılması gerekmektedir.

Ayrıca sakat bir durum daha var mesela il merkezde ilgili branş normu şişmiş, adamı il merkezden alıp ilçeye gönderdiğinizde o adamın tekrar il merkeze dönüşü imkânsızlaşıyor ve resmen o ilçede çakılı kalmış oluyor. Hem hatalı atama politikaları ile sistemi tıkayacaksın hem de kişileri iradeleri dışında kaderine mahkum edeceksin. Kamu verimliliği günah keçisi olarak belirlenenlerle sağlanamaz. Herkesin bir Ailesi ve düzeni var, kamu verimliliği ile kişisel hak arasındaki dengenin sağlandığı bir atama politikasına ihtiyaç var. "Altta kalanın canı çıksın" politikası zulümdür.

Bir kişinin ilçeye resen gidip çakılı kalması yerine, tüm çalışanların puan üstünlüğüne göre belirli periyotlarda rotasyona konması en adil ve olması gerekendir.