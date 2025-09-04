Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Kız Anadolu İmamhatip liselerinde öğretmenlik.

Bu okullarda öğretmenlik yapmak nasıl acaba.. Branşım felsefe.. Ortaokul lise birlikteymiş ve tüm mevcut 700 öğrenci.. Sınıflar en fazla 20 öğrenciymiş.. Dışarıdan bakınca çok iyi duruyor ama bu tip okullarda çalışan varsa daha iyi bilgi verir belki.. Şimdiden thanks..


Yok hiç güzel değil gitme

