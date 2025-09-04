Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
04 Eylül 2025 08:15
3+1 ile memuriyete geçenlerde emeklilik hesabı

Sözleşmeli personel'in emeklilik hesabı SGK işçi prim gün sayısına göre hesaplanırken; memuriyete ise 25 yıl çalışma esas alınıyor.

Sözleşmeli personel, memuriyete geçtiğinde; sözleşmeli olarak geçen süreler derece-kademe hesabında kullanılıyor.

Emeklilik hesabında 25 yıl başlangıcı memuriyete geçtiği gün mü başlar yoksa sözleşmeli personel olarak başladığı gün mü?


mk3781
Aday Memur
04 Eylül 2025 09:43
sözleşmeli geçen süre intibak yapılıp kamu hizmeti sayılıyor. hitapta bu şekilde yer alıyor. sadece sözleşme değil bildiğim kadarıyla askerlikte geçen süre vs. Farklı bir cevap bulursanız aydınlanalım.
