04 Eylül 2025 08:22
DSİ Giyim yardımı

DSİ'de 2 senedir (hatta 3 seneye girmeye az kaldı) giyim yardımından kimseden ses çıkmıyor. Eneejibirsen kazanimlarinda Giyim yardımı sorununu çözdük diyor Hala çözülen birşey yok. Arazi çalışması yoğun olan kurumlardan biri DSİ ve mühendisler, teknikerler kıyafetleri olsun ayakkabıları olsun cepten gidiyor.

