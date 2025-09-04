Gündem \ Spor
04 Eylül 2025 10:42
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç......................

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ali Koç

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Mourinho

Tüpraş'ın çaycısı İsmail Kartal

Opet mal müdürü Hamdi Akın

Yapı Kredi Bankası Man Adası Şube Müdürü Acun Ilıcalı

Fenerbahçe'yi finanse eden 2 FAKİR aile : Rockfeller ve Rothschildz

Fenerbahçe İlk 11'i

Ali Koç

Ali Koç Ali Koç Ali Koç Ali Koç

Ali Koç Ali Koç Ali Koç Ali Koç

Ali Koç

Ali Koç

bıktık yaaaaaa........

