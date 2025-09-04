Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : StMngr


04 Eylül 2025 10:55
Devlet üniversitesinde paralı makale yazımı

Arkadaşlar emrhaba,

Bir devlet üniversitesinde mühendislik alanında doktora yapmaktayım, doktorayı bitirebilmek için gerekli şartlardan biri makale. Danışman hocam yaklaşık 2000-2500 euro makale için biriktirmem gerektiğini söyledi. Bu normal bir durum mu ?


hulahopp
Şube Müdürü
04 Eylül 2025 11:19

Makaleyi gönderebileceğiniz sci dergi

Paralı dergidir.

Normal.

Ücretsizi varmıdır? Olabilir

Daha ucuzu varmıdır? Olabilir

Daha pahalısı varmıdır? Olabilir

