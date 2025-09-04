Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker


04 Eylül 2025 11:29
Gsb iklimlendirme personeli ne iş yapar görev tanımı nedir

Gsb de iklimlendirme personelligini kazandım sozlesmeli 4b kadrosu. Ne iş yapar biri açıklayabilir mi ? Suan msbde sürekli isciyim istifa edip geçsem mi ?

