Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Eylül 2025 11:39
Adliye çalışanı kamu işçileri ile memur kadrosu arasındaki maaş sorunu

Arkadaşlar merhaba,

X adliyesinde Zabıt Katibi kadrosunda maaş mutemetliği yapıyorum. Şimdi size verileri aktaracağım; bilindiği üzere adliyede çalışan kamu işçilerinin zam dönemleri Mart ve Eylül ayı, dolasıyla kamu işçilerinin Mart ayından Ağustos ayına kadar maaş farkı alması gerekli. Bu farkı geçen hafta hesaplayıp ödedim ve ortalama miktar 77.000,00 TL. Bu ay da Ağustos ayından 17 günlük, Eylül ayında da yevmiye ve diğer sosyal yardımlara zam geldiği için 14 günlük maaş hesapladım. Bu ay yatacak maaş ortalama 54,500 TL. Bir de iş sözleşmesi gereği Eylül ayında 30 günlük ikramiyeleri var. O da yaklaşık 39.000,00 TL. Yani bu işçi arkadaşlar bu ay 93.500,00 TL maaş alacak. 15 Ağustos'ta ise 39.000,00 TL maaş aldılar. Biliyorsunuz promosyon belli olacak ona da ortalama 100.000,00 TL diyelim ve 25 Eylülde hesaplara geçeceğini varsayalım. Bu arkadaşların 15 Ağustos-25 Eylül arası 40 günlük süreçte toplam kazancı ortalama 310.000,00 TL.

Mesleğe 2018 yılında girdim. 2016 Önlisans KPSS puanım 83. Maaşım 53.000,00 TL. Polislik, astsubaylık, adliye, i&#775;çişleri bakanlığı bir çok kurumun mülakatına girdim. Belki işin içerisinde olduğum için daha çok etkileniyorum bilemiyorum ama motivem 0. Bu arkadaşlar taşerondan kadroya geçti hiçbir emek, çalışma sarf etmeden ve ham maaşları bile benden fazla. Yaptıkları iş sabah erken gelip kalemleri koridorları tuvaletleri temizleyip akşam 17.00'den önce çıkmak. Hiçbir sorumluluk yok, karışanları edenleri yok. O kadar sinir, stres, mobbingin içinde aldığımız maaş ortada. Gerçekten can sıkıcı bir durum. Bu bir çok kurumda böyledir eminim. Gerçekten kamuda ücret dengesi kalmadı. Sonumuz hayrolsun, okuduğunuz için teşekkür ederim.


katipovic
Aday Memur
04 Eylül 2025 11:44

Ekleme,

Elbette kamu işçileri istediği kadar maaş alsın ama bir maaş skalası olsun ast-üst arasında. Yanlış anlamayın işçilerin yaptığı işi özel sektörde asgari ücrete yaptırıyorlar. Ben buradan şunu anlıyorum demek ki devletimizin parası çok, sadece memura yok.


ServetTetk
Aday Memur
04 Eylül 2025 11:55

Memurların kamu işçilerinden fazla maaş alması mı gerekiyor? Size bunu düşündüren nedir?


ServetTetk
Aday Memur
04 Eylül 2025 11:57

Katıp kimin üstü??? &#128514;&#128514;&#128514;

katipovic, 2 saat önce

Ekleme,

Elbette kamu işçileri istediği kadar maaş alsın ama bir maaş skalası olsun ast-üst arasında. Yanlış anlamayın işçilerin yaptığı işi özel sektörde asgari ücrete yaptırıyorlar. Ben buradan şunu anlıyorum demek ki devletimizin parası çok, sadece memura yok.


psikurt
Aday Memur
04 Eylül 2025 12:09
servet Bey, bir zahmet; herhangi bir sorumluluğu olmayan hizmetli veya hizmetçi, katipten düşük alsın, mübaşirlik de düşük olsun. Üstelik memur kadrosunda olan işçi ile kamu işçisi aynı işi yapmasına rağmen arada dağlar kadar fark var. Oysa bu kişilerin herhangi bir sorumluluğu bulunmuyor. Bizim üstümüzde hakim, savcı, müdür derken durmadan iş yığını var. Peki onlarda ne var? Günlük 2-3 saat çalışıp geri kalan zamanı akşama kadar oturarak geçiriyorlar
ServetTetk, 2 saat önce

Katıp kimin üstü??? &#128514;&#128514;&#128514;


katipovic
Aday Memur
04 Eylül 2025 12:32

Servet bey, evet gerekiyor. Ücret dengesi diye bir şey var. İkramiye, sosyal yardım, mesai derken kümülatife baktığınızda yazı işleri müdürü ile işçi neredeyse aynı maaşı alıyor. Bu durum size mantıklı geliyor mu? Yada şöyle sorayım. İş sahibisiniz ve işyerinize temizlik personeli alacaksınız. Günümüz şartlarında bu çalışana 55.000,00 TL mi verirsiniz?

ServetTetk, 2 saat önce

Memurların kamu işçilerinden fazla maaş alması mı gerekiyor? Size bunu düşündüren nedir?


katipovic
Aday Memur
04 Eylül 2025 12:34

İşçi tabiiki de benim altım. İlkokul mezunu & üniversite mezunu. Aramızda dağlar kadar eğitim farkı var bir kere :)

ServetTetk, 2 saat önce

Katıp kimin üstü??? &#128514;&#128514;&#128514;


İbrahim Burakkk
Aday Memur
04 Eylül 2025 12:38

Maalesef tüm kurumlarda aynı bu mesele var. Emniyette de aynı. Kamu işçisi Başkomiserden çok alıyor. Sorumluluk yok. Risk yok. Haftasonu tatili var. Saat 17.00 olduğunda çıkar gider. Bu yazıyı kimseyi küçümsemek için yazmadığınızı biz anladık. Ama yanlış anlayan da olmuş. Maalesef son 4,5 yıldır kamuda gelir adaletsizliği oluştu. Bu böyle de artarak gidecek gibi görünüyor. Şimdi şey diyeceğim yanlış anlaşılacak. Bence Bayburttaki bir memurla İstanbuldaki memurun da aynı maaşları alıyor olması da yanlış. Büyükşehirlere ekstra tazminat ödemesi gelmesi şart oldu.


kenandere
Aday Memur
04 Eylül 2025 12:39

Malesef ülkemizde genel bir dengesizlik var, biri 40 yaşında emekli olur öbürüne sen 65 te emekli olacaksın derler, sebebini sorunca o senden 1 gün önce sigortalı olmuş derler, biri yerleri temizler profosör maaşı alır, öbürü yıllarca emek vermiş eğitimi için en düşük maaşı alır. Zaten kurumlarda dikkat edin en fazla malvarlığı olan hizmetli kadrosundakiler, yani hiç gözükmeyen ortada dolanmayan ama en malvarlıklı olanlar onlardır...


srknglc33
Aday Memur
04 Eylül 2025 13:06

Şimdi sana zihinsel çabanın bedensel çabadan ne kadar üstün olduğunu anlatmak isteyecem ama anlamayacksın, kahvedeki adamı tut getir herhangi bir kamu işçisinin yaptığı işin aynısı yapar güzel kardeşim sana şimdi bunun izahınımı yapalım bu yaştan sonra

ServetTetk, 2 saat önce

Memurların kamu işçilerinden fazla maaş alması mı gerekiyor? Size bunu düşündüren nedir?


Hdhdhdh
Aday Memur
04 Eylül 2025 13:41

Arkadaşlar şimdi böle direkt olarak tüm kamu işçileri derseniz olmaz bune böle gel kahveden ozaman benim işimi yapan birisini getir görelim yüksek gerilim altında şalt sahasında çalıssın bu mantığa göre de okuma yazma bilsin birazda bilgisiyar kullanmasını bilsin memur yapalım onlarıda

srknglc33, 1 saat önce

Şimdi sana zihinsel çabanın bedensel çabadan ne kadar üstün olduğunu anlatmak isteyecem ama anlamayacksın, kahvedeki adamı tut getir herhangi bir kamu işçisinin yaptığı işin aynısı yapar güzel kardeşim sana şimdi bunun izahınımı yapalım bu yaştan sonra


Hdhdhdh
Aday Memur
04 Eylül 2025 13:48

Bide arkadaşlar herşeyde neden işçileri öne sürüyorsunuz direkt olarak kendi hakkınızı arasanız daha iyi olmaz mı sanki biz birşey yapabiliyoruzda yapmıyoruz direkt işçilere yükleniyor. Belki sizin gördüğünüz duyduğunuz şeyler olabilir ama onlarıda belirtin bütün işçiler yok böyle yok şöyle demeye ne gerek var. Ona bakılırsa memurların yüzde kaçı ne iş yapıyor Asker,Polis,Sağlık çalışanları dışında ozaman bizde bunu genelleme olarak yapalım bikaç kurumda gördüğümüz iş yapmazz memurları göz önünde bulundurarak memurlar yatıyor ne iş yapıyor diyelim. Yani kısacası iki tarafında birleşmesi gerekirken niye kin besleniyor.

Hdhdhdh, 27 dk. önce

Arkadaşlar şimdi böle direkt olarak tüm kamu işçileri derseniz olmaz bune böle gel kahveden ozaman benim işimi yapan birisini getir görelim yüksek gerilim altında şalt sahasında çalıssın bu mantığa göre de okuma yazma bilsin birazda bilgisiyar kullanmasını bilsin memur yapalım onlarıda


katipovic
Aday Memur
04 Eylül 2025 13:51

Başlıkta zaten adliyede çalışan kamu işçileri yazıyor hocam.

Hdhdhdh, 27 dk. önce

Arkadaşlar şimdi böle direkt olarak tüm kamu işçileri derseniz olmaz bune böle gel kahveden ozaman benim işimi yapan birisini getir görelim yüksek gerilim altında şalt sahasında çalıssın bu mantığa göre de okuma yazma bilsin birazda bilgisiyar kullanmasını bilsin memur yapalım onlarıda


katipovic
Aday Memur
04 Eylül 2025 13:52

pardon diğer arkadaşa demişsiniz :)

Hdhdhdh, 27 dk. önce

Arkadaşlar şimdi böle direkt olarak tüm kamu işçileri derseniz olmaz bune böle gel kahveden ozaman benim işimi yapan birisini getir görelim yüksek gerilim altında şalt sahasında çalıssın bu mantığa göre de okuma yazma bilsin birazda bilgisiyar kullanmasını bilsin memur yapalım onlarıda


Hdhdhdh
Aday Memur
04 Eylül 2025 13:54

Aynen size demedim zaten diğer arkadaş direkt öle bi genelleme yaptı ki çok saçma

katipovic, 16 dk. önce

pardon diğer arkadaşa demişsiniz :)

Toplam 14 mesaj

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirAdliye çalışanı kamu işçileri ile memur kadrosu arasındaki maaş sorunuSavcılık yazı işleri müdürü görevi2024 Yılı Cte Kar PayıEvde bakım bölümü sağlık memuru kadrosuna başvurabilir miZabıt katibi geçinemiyorumBugün yapılması planlanan promosyon görüşmeleriSosyal hizmet ünvan değişikliği kaynakGörevde yükselme (idari işler müdürü)

Sözlük

kulağı kesik 3 hasta olduğu halde rapor almamak 1 çinli patronun çalışanlarını sopayla dövmesi 1 sözlük ahalisinin kayıplara karışması 4 çuvallamak 1 zuben el genubi 1 Bugün olanlar 1 Barış isteyen savaşa hazır olsun 1 Cumhuriyet Savcısı Öldürüldü 2 gaddar 2

Son Haberler

Sendikanın 'üyeleri vasıtası ile öğrendiği' düzenlemeye açılan dava süre aşımından reddedildiYKS'de ayrılan 24 bin 868 özel kontenjanın 19 bin 6'sına yerleştirme yapıldıÖğretmenin talebi karşısında Vali Aydoğdu gözyaşlarını tutamadıCumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'ya gidecekBorsada otomotiv şirketleri ağustosta hız kesmedi

Editörün Seçimi

Maaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?