Adliye çalışanı kamu işçileri ile memur kadrosu arasındaki maaş sorunu

Arkadaşlar merhaba,

X adliyesinde Zabıt Katibi kadrosunda maaş mutemetliği yapıyorum. Şimdi size verileri aktaracağım; bilindiği üzere adliyede çalışan kamu işçilerinin zam dönemleri Mart ve Eylül ayı, dolasıyla kamu işçilerinin Mart ayından Ağustos ayına kadar maaş farkı alması gerekli. Bu farkı geçen hafta hesaplayıp ödedim ve ortalama miktar 77.000,00 TL. Bu ay da Ağustos ayından 17 günlük, Eylül ayında da yevmiye ve diğer sosyal yardımlara zam geldiği için 14 günlük maaş hesapladım. Bu ay yatacak maaş ortalama 54,500 TL. Bir de iş sözleşmesi gereği Eylül ayında 30 günlük ikramiyeleri var. O da yaklaşık 39.000,00 TL. Yani bu işçi arkadaşlar bu ay 93.500,00 TL maaş alacak. 15 Ağustos'ta ise 39.000,00 TL maaş aldılar. Biliyorsunuz promosyon belli olacak ona da ortalama 100.000,00 TL diyelim ve 25 Eylülde hesaplara geçeceğini varsayalım. Bu arkadaşların 15 Ağustos-25 Eylül arası 40 günlük süreçte toplam kazancı ortalama 310.000,00 TL.

Mesleğe 2018 yılında girdim. 2016 Önlisans KPSS puanım 83. Maaşım 53.000,00 TL. Polislik, astsubaylık, adliye, i̇çişleri bakanlığı bir çok kurumun mülakatına girdim. Belki işin içerisinde olduğum için daha çok etkileniyorum bilemiyorum ama motivem 0. Bu arkadaşlar taşerondan kadroya geçti hiçbir emek, çalışma sarf etmeden ve ham maaşları bile benden fazla. Yaptıkları iş sabah erken gelip kalemleri koridorları tuvaletleri temizleyip akşam 17.00'den önce çıkmak. Hiçbir sorumluluk yok, karışanları edenleri yok. O kadar sinir, stres, mobbingin içinde aldığımız maaş ortada. Gerçekten can sıkıcı bir durum. Bu bir çok kurumda böyledir eminim. Gerçekten kamuda ücret dengesi kalmadı. Sonumuz hayrolsun, okuduğunuz için teşekkür ederim.