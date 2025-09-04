Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
ASKERLİK VE MEMURLUK !!!

Merhaba... 2.5 yıllık sözleşmeli memurum. Sözleşmeliyken askerliği 12 ay/yedek astsubay olarak yapsam, kıdem olarak veya hizmet süreme ekletebilir miyim ? Sayılırsa geldiğimde direkt kadroya geçebilir miyim ? Bilgisi olan arkadaşlar, bilgi verirse memnun olurum. İyi günler.


Bu soruya eksi oy veren kıt akıllının amacı nedir anlayamadım ama ben bildiklerimi yazayım.

Öncelikle askerlik süresini hizmete saydırabilirsiniz, kazanılmış hak aylığına eklenir ancak derece ve kademeyi eklemez. Yıllık izin hesabı gibi konulara etki eder. Kadroya geçme noktasında nasıl bir etkisi olur bilemiyorum. Bilen biri anlatırsa biz de yeşillenmiş oluruz. Arz ederim.

