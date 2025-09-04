Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
04 Eylül 2025 13:01
Bugün yapılması planlanan promosyon görüşmeleri

Başlıktanda anlaşılacağı gibi bugün bir görüşme planlanıyor, x de çoğu personel arkadaşımız paylaşım yapmış; adalet bakanımızda toplantıda yer alacakmış,

Lütfen herkes tahmin belirtebilir mi en az miktar olarak ne bekliyorsunuz?


kenandere
Aday Memur
04 Eylül 2025 13:10

beklentim 100-105 arası, 105-120 arası iste herkesin umudu


birbirikim
Aday Memur
04 Eylül 2025 13:30

Saat kaçta acaba?


Adnan0677
Aday Memur
04 Eylül 2025 13:30

125 ila 150 arası.net


umuttisigi
Aday Memur
04 Eylül 2025 13:32
arkadaşlar fazla uçuyorsunuz 102 binde anlaşma sağlanir

Üye adı yokk
Aday Memur
04 Eylül 2025 13:40

Doksan Bin Bir Tele


Alhasoglu
Aday Memur
04 Eylül 2025 13:41

Görüşme olacağının kaynağı nedir kimse açıklama yapmadı uydurma da olabilir

