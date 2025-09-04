Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Askerlik ve memurluk hk.

Merhaba... 2.5 yıllık sözleşmeli memurum. Sözleşmeliyken askerliği 12 ay/yedek astsubay olarak yapsam, kıdem olarak veya hizmet süreme ekletebilir miyim ? Sayılırsa geldiğimde direkt kadroya geçebilir miyim ? Bilgisi olan arkadaşlar, bilgi verirse memnun olurum. İyi günler.

