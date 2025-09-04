ASKERLİK VE MEMURLUK !!!

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : bilgisayartekniker
Çok Yazılan Konular
4001 kod 87.977 puanla atanır mıyım?Koruma güvenlik unvan değişikliği657-4B Sözleşmesi Fesh Edilen Personel Tekrar Sözleşmeli Personel Olarak Atanabilir Mi?4/B destek personeli maası?Cumhurbaşkanlığı'ndan tüm bakanlıklara yazı: Kadro ve pozisyonlar yeniden gözden geçirilecek haberi 3+1 SİSTEMİNİN "2+1 sistemi" şeklinde değiştirilmelidir.Eş Durumu Mazeret TayiniSözleşmeli Personel Eş durumu tayinSağlık sorunu ile sözleşmemi feshedebilirler mi?
Sözlük
Son Haberler
14 bin 905 hekimin görev yeri 'eş ve sağlık kurası' ile değiştiBakan Tunç: Yargı reformuyla tarafsız ve bağımsız yargıyı güçlendireceğizProtokol imzalandı: MÜSİAD üyelerinden evlenecek çalışanlarına destek112 acil servis doktoru, dedesinin yaşamını yitirdiğini onayladıKırtasiyecilerden 'kayıtlı ve bilinir kırtasiyecilerden alışveriş yapın' çağrısı
Editörün Seçimi
Maaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?