Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


04 Eylül 2025 14:21
izmir büyükşehir poromosyon

evet dostlar dün yapılan ihale sonucunda halk bankasında kalan net ücret 96,350,00 tl memur personel sayısı 6200 kişi

Çok Yazılan Konular

Son heceden kelime bulma oyunuAşırma olan kelime türetmece oyunuAmafakatlakin in günlüğü :)EbüveKendine hoş geldinSon iki harften kelime bulma oyunuDijital kart kullanan var mı?Son iki harften kelime türetmeSon hecenin tersinden kelime türetme oyunuSelanik hk

Sözlük

google küresel kesintisi 1 güne bir söz bırak 1 black mirror 1 zigon sehpa 1 zuben el genubi 1 Bugün olanlar 1 sözlük ahalisinin kayıplara karışması 4 grip vs nezle vs soğuk algınlığı 1 Cumhuriyet Savcısı Öldürüldü 2 montauk projesi 1

Son Haberler

14 bin 905 hekimin görev yeri 'eş ve sağlık kurası' ile değiştiBakan Tunç: Yargı reformuyla tarafsız ve bağımsız yargıyı güçlendireceğizProtokol imzalandı: MÜSİAD üyelerinden evlenecek çalışanlarına destek112 acil servis doktoru, dedesinin yaşamını yitirdiğini onayladıKırtasiyecilerden 'kayıtlı ve bilinir kırtasiyecilerden alışveriş yapın' çağrısı

Editörün Seçimi

Maaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?