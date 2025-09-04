Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Merhabalar

Uyaplı bilgisayarda canlı tv sitesi açılan siteler hangileri?


Emre2903
Aday Memur
04 Eylül 2025 14:49
Bizim bakanlıkta aklı başında memur bulmak çok zor

memuriyetyerlerde
Aday Memur
04 Eylül 2025 14:53

Öyle deme gene de dostum belki esra erol u izleyecek belki müge anlıyı izleyecek. Gündemi takip etmek istiyor belli ki.

Emre2903, 2 saat önce
Bizim bakanlıkta aklı başında memur bulmak çok zor

cybernetic
Şube Müdürü
04 Eylül 2025 15:16

Yapma bunu :) bak nickinde 44 var, üzme bizi


enagirceza
Aday Memur
04 Eylül 2025 15:23

ketçap mayonez de olsun mu


dca23
Şube Müdürü
04 Eylül 2025 15:40

boşver tv yi radyo bile yok :D


fatpın
Şube Müdürü
04 Eylül 2025 15:54

var ama söylemem


kenandere
Aday Memur
04 Eylül 2025 16:02

bi ara bir zabıt katibinin yaptığı site vardı orada radyo dinleniyordu ama unuttum ismini bilen varsa yazabilir


harbigenco
Aday Memur
04 Eylül 2025 16:33
patates cipsi de ister misin filmin yanında iyi gider
