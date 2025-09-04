merhaba arkadasalr defalarca acılmıs olabilir bu konu ama sormak istiyorm . Uyku apnesi var yuksek ihtimal bende doktor uyku testine sevkediyor. yönetmelikte c dilimi yazıyor eger bu dilimi alırsam calısma dusenim nasıl olur ? ikincisi D dilimi alma sansım varmi 6 aydan sonra falan rahatsızlık duzelmezse ?

