merhaba arkadasalr defalarca acılmıs olabilir bu konu ama sormak istiyorm . Uyku apnesi var yuksek ihtimal bende doktor uyku testine sevkediyor. yönetmelikte c dilimi yazıyor eger bu dilimi alırsam calısma dusenim nasıl olur ? ikincisi D dilimi alma sansım varmi 6 aydan sonra falan rahatsızlık duzelmezse ?

C dilimi alırsan gece çalışmazsın ek görevlerden muaf olursun. Bürocu olursun.Resmi tatillerde çalışmazsın bildiğim kadarı ile 8/5 resmi çalışırsın yerine göre
