Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


04 Eylül 2025 15:26
İcra
Arkadaşlar borcu yapılandırdık ana borç 100 bin yapılandırma sonunda borç 200 bin oldu icralık olma durumunda Ana borç üzerinden mi yoksa faizle toplam tutar üzerinden mi icralık olunuyor

Enginpol
Aday Memur
04 Eylül 2025 15:28
yüzde kaçla yapılandırma yaptın

Bünyamin4206
04 Eylül 2025 15:29
Yapmadım araştırıyorum tutarı öylesine yazdım toplam tutar üzerinden oluyorsa vadeyi kısa tutmak mantıklı olmaz mı
Enginpol, 1 saat önce
yüzde kaçla yapılandırma yaptın

Enginpol
Aday Memur
04 Eylül 2025 15:33
yüzde 3.11 den oluyor öle söylenmişti

Bünyamin4206
04 Eylül 2025 15:34
Ana borç üzerinden mi yoksa yapılandırma sonrası çıkan toplam borç üzerinden mi onu öğrenmeye çalışıyorum
Enginpol, 1 saat önce
yüzde 3.11 den oluyor öle söylenmişti

ktp007
Aday Memur
04 Eylül 2025 16:01

toplam faiz tutarıyla icraya düşer.


spartalı77
Şef
04 Eylül 2025 16:11
toplam faiz tutarı ile icraya düşmez, o güne kadar taksitlerden taahhuk etmiş faiz+anapara miktarı ile icraya düşer.
ktp007, 39 dk. önce

toplam faiz tutarıyla icraya düşer.


Bünyamin4206
04 Eylül 2025 16:15
Hangisi doğru başına gelen oldu mu bu durum arkadaşlar
Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunMazeret ataması 20252025 banka promosyonuİcralık polislerAk PartiVasi kararı ve kredi kredi kartiMeslek değişimi ve polisliğe ilk adım önerilerinizEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerKonu Önemli !! Bilgisi olanlar Genetik Kalıtsal Rahatsızlıkla ilgili Sgk Malüliyet ile ilgili İfade Polise uygun hangi ek iş yapılabilir

Sözlük

black mirror 1 çuvallamak 1 çinli patronun çalışanlarını sopayla dövmesi 1 montauk projesi 1 Barış isteyen savaşa hazır olsun 1 grip vs nezle vs soğuk algınlığı 1 sfenks 1 fentanil 1 Bugün olanlar 1 kulağı kesik 3

Son Haberler

14 bin 905 hekimin görev yeri 'eş ve sağlık kurası' ile değiştiBakan Tunç: Yargı reformuyla tarafsız ve bağımsız yargıyı güçlendireceğizProtokol imzalandı: MÜSİAD üyelerinden evlenecek çalışanlarına destek112 acil servis doktoru, dedesinin yaşamını yitirdiğini onayladıKırtasiyecilerden 'kayıtlı ve bilinir kırtasiyecilerden alışveriş yapın' çağrısı

Editörün Seçimi

Maaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?