04 Eylül 2025 16:41
Memur ve Memur emeklileri hiçbir zaman bu kadar rezil duruma düşmedi...

hiç mi utanmanız yok memuru enflasyona ezdirmedik derken. hiç mi utanmanız yok seçim zamanı memur ve memur emeklilerine verdiğiniz sözleri yerine getirmezken hiç mi utanmanız yok okumuş sınava girmiş memurlara temizlik işçilerinden daha az maaş verirken hiç mi utanmanız yok aile yılı deyip memura çocuk parası 300tl verirken hiç mi utanmanız yok memur kirasını ödeyemeyip borç harç içinde yaşarken ve hiç mi utanmanız yok memur geçim sıkıntısından intihar ederken...


firatli_genclik
Genel Müdür
04 Eylül 2025 17:35

Dedi 2.5 asgari ücret maaş alan adam...


ExpertE
Genel Müdür
04 Eylül 2025 18:13

Geldi yine şükürcü tayfa. Kardeşim insanlar sınava hazırlanıp donanımla girip memur oluyorlar 2.5 asgari dediğin ne 40-50 para mı ya, yetmedi mi kime yaranacaksan yarandığın? Ank İst İzmir'de 1-1.5 asgari ücretten aza kira yok ne diyosun sen ya? Hangi yılda maaşımızın yarısı hatta fazlasını kiraya aidata faturalara gömer olduk. Az kaliteli okul hastane yeme içme giyim seçsen eksiye düşüyorsun. Ailenden mal miras mı var, oturup en kalitesiz şeyleri mi yiyip içiyorsun nedir anlamıyoruz. Şuan asgari başlayan 6 aya 1.5 kata çıkıyor zaten. Özelde donanımlı olup zırt pırt iş değişmeyen işinde iyi olup donanımlı olan zaten dediğin katların üstünde alıyor, altına araç çekiliyor sigortaları yapılıyor özel sağlıktan ücretsiz faydalanıyor vs vs. Memurun bir ağırlığı, maddi bir gücü vardı eskiden. Kamu işçilerine ezilmeyi bir de ciddi unvanda olsa dahi geçim sıkıntısından hayatından vazgeçmeye kadar giden memurların olduğunu vurgulamış başlık sahibi isabetli olarak gelip burda hala boş konuşmaya devam ediyorsun.

firatli_genclik, 1 saat önce

Dedi 2.5 asgari ücret maaş alan adam...

