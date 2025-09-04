Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
04 Eylül 2025 17:48
Jandarma SUEM hakkında sorular

merhabalar iyi günler,

jandarma suem ile ilgili her yerde farklı bir şey okuyorum. konuştuğum insanlardan da farklı şeyler öğreniyorum.

kimi yerlerde intibak sonrası akademik eğitim daha sonra komando ve atat denirken bazı yerlerde intibak ardına komando, atat, teröristle mücadele eğitimi, en son bir sene akademik eğitim deniliyor.

yüz yüze konuştuğum bir kaç kişi ise önümüzdeki seneden itibaren 2 yıl değil 1 yıl olacağını belirtti.

sürecin işleyişi ile ilgili detaylıca bilgi verebilecek var mı acaba?

ayrıca evet. foçada eğitimlerin ve genel olarak sporun zor olduğunu biliyorum. fakat biraz detaylandırabilecek var mı? 30 yaşına gelmiş, askerlik görevini henüz tamamlamamış birisi uyum sağlayabilir ve tamamlayabilir mi? fit bir insanım ama sporcu değilim.

akademik eğitim nasıldır? ben üniversite eğitimimi hep burslu olarak yurdtışında tamamladım fakat özel sektörde hiç bir şekilde iş bulamadığım için tecrübem de yok sektörümde, yalnızca çok iyi başarılı bir öğrenci olmuş oldum bunca yılın sonunda. o sebepten akademik eğitimlerin üstesinde gelebelieceğimi düşünüyorum.

SUEM'de tsk gibi sınıf okulu vs. olmadığı için yabancı dil bilmek vs. gibi şeyler herhangi bir avantaj sağlar mı?

genel olarak SUEM süreci, eğitimleri ve sonrası ile gilili bilgilendirme yapabilecek kursiyer yada komutyanlarımız var mı acbaa?

çok teşekkürler


gelecektesubay
04 Eylül 2025 17:50

ayrıca SUTASAK mı yoksa SUEM mi önerirsiniz daha kolay adapte olup tamamlayabilmek açısından.

