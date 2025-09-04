Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
04 Eylül 2025 17:57
İstanbul İl Milli Eğitim başöğretmenlik onayını onaylamıyor

Selam bugün itibariyle başöğretmenlik sürem doldu ve eğitimi tamamladım.Müdür bey ve ilçe milli eğitim onayladı ama öğleden beri İstanbul İl Milli Eğitim bir tuşa basıp onaylamadı bu ay ki maaşa yetişmesin diye bilerek mi yapıyorlar hocalarım?Eğitime başlarken anında onay vermişti çünkü

