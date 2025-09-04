Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
04 Eylül 2025 18:06
2025 Engelli öğretmen ataması

Merhaba sayın hocalarım. 30 Nisan'da atama sonuçları açıklanan 2025 yılı engelli öğretmen ataması sonucu göreve başlayan var mı? İl Milli Eğitim Müdürlüklerine göre bu süreç farklı mı işliyor? Bu sürecin uzaması normal mi? Hâlâ güvenlik soruşturmasının tamamlanmasına dair, göreve başlatılmaya dair bilgi ya da tebligat gelmedi. Görev yeri dahi ilçe, okul bilgisi gelmedi? Bu sürecin uzun süreli işlemesi normal mi? Beklemek çok sıkıntılı.

